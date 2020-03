I Coldplay omaggiano Prince: video

Ospiti a Tiny Desk, il format di musica dal vivo della statunitense NPR, i Coldplay hanno omaggiato Prince proponendo al pubblico, oltre ai loro brani, anche “1999” del compianto musicista di Minneapolis. Al frontman della band britannica e al chitarrista Jonny Buckland si sono aggiunti per la performance, che risale allo scorso mese di gennaio, i componenti del coro For Love. Oltre al brano di Prince del 1982 parte dell’album “1999” i Coldplay hanno messo in scena tre brani del nuovo album “Everyday Life” (2019) – “Cry Cry Cry”, “Broken” e “Champion Of The World” - e “Viva La Vida”, da “Viva La Vida or Death and All His Friends” (2008). Potete guardare la performance completa qui.

“Everyday Life”, l’utlima fatica di studio dei Coldplay, è stato pubblicato dalla band lo scorso mese di novembre, a circa quattro anni di distanza dal precedente “A Head Full of Dreams”. Per quanto riguarda gli appuntamenti dal vivo del gruppo a supporto di “Everyday Life” la band londinese ha deciso di promuovere il disco solo attraverso pochi concerti per un pubblico ridotto, come quelli messi in scena in Giordania, al Museo di Storia Naturale di Londra e al Palladium di Los Angeles.