Concerti, Ghali: spostati a ottobre i tre set al Fabrique

Anche Ghali, come tanti altri, ha rimandato i suoi appuntamenti dal vivo. Il rapper del quartiere milanese di Baggio avrebbe dovuto portare la musica del suo ultima capitolo discografico, “DNA”, su palco del Fabrique di Milano, la sua città, i prossimi 8, 9 e 10 maggio. L’artista ha però deciso per precauzione – le disposizioni governative in risposta all’attuale emergenza sanitaria relative a “eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura” sono al momento valide fino al 3 aprile prossimo – di far slittare i tre set al mese di ottobre: “Il desiderio di Ghali è che il pubblico possa riunirsi senza alcun disagio o riserva”, si legge nella nota stampa che comunica la variazione. Fa sapere dunque il promoter della voce di “Cara Italia”, Live Nation, che i tre concerti si terranno l’8, 9 e 10 ottobre, sempre al Fabrique. Si legge nella nota stampa diramata da Live Nation:

I biglietti acquistati verranno ritenuti validi per le nuove date come segue: Da venerdì 8 maggio a ven. 9 ottobre

Da sabato 9 maggio a sab. 10 ottobre

Da domenica 10 maggio a gio. 8 ottobre Le eventuali richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate dal 16 marzo ed entro e non oltre venerdì 27 marzo 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi on-line si invita a contattare il servizio clienti delle piattaforme utilizzate per l’acquisto.

I biglietti per i concerti di ottobre sono già disponibili all’acquisto su Ticketone e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Ghali, classe 1993, ha pubblicato quest’anno il suo secondo album, “DNA”, ideale seguito del precedente “Album”. Il disco è stato anticipato dai singoli “Flashback” e “Boogieman”, con il featuring di Salmo.