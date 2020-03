Jethro Tull, slittano a novembre i due concerti italiani

Slittano al mese di novembre i due concerti che i Jethro Tull avrebbero dovuto mettere in scena in Italia a marzo: in ottemperanza ai provvedimenti messi in atto in Italia per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria il live originariamente previsto il 25 marzo al Teatro Colosseo di Torino è stato spostato al 3 novembre, mentre il concerto originariamente previsto il 27 marzo al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, è stato posticipato al 5 novembre. Si legge nella nota diramata dallo staff della band britannica che “i biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, ed è possibile acquistare anche gli ultimi titoli di ingresso disponibili su TicketOne”.

La tappa in Italia di Ian Anderson, David Goodier, John O’Hara, Joe Parrish e Scott Hammond fa parte del tour battezzato dai Jethro Tull “The Prog Years”, una serie di date nel corso delle quali la formazione progressive proporrà i brani più significativi del suo repertorio, attingendo a dischi come “Stand Up”, “Benefit”, “Aqualung”, “Thick As A Brick”, “Passion Play” e “TAAB2”.

L’ultimo passaggio in Italia del gruppo risale allo scorso mese di novembre, quando i Jethro Tull hanno calcato di palchi di Padova, Milano, Firenze e Roma, appuntamenti che hanno fatto seguito alle date estive della band nella Penisola. Dal punto di vista discografico la formazione è invece ferma al natalizio “The Jethro Tull Christmas Album”, pubblicato nel 2003.