Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Radiohead, live al Lollapalooza di Chicago, 2016

E' stata l'ultima epifania di Thom Yorke e soci sui palchi, prima della pausa a tempo intederminato che ci ha portato un'infornata di dischi solisti ma che ha preoccupato i fan, timorosi di vedere sparire completamente una delle band più rilevanti che abbiano calcato le scene nell'ultimo quarto di secolo: il tour di "A Moon Shaped Pool", quello che a oggi resta l'ultima prova in studio sulla lunga distanza dei Radiohead, il pubblico italiano l'ha conosciuto bene, grazie alle due date che la formazione di Oxford tenne in Italia a Firenze e Monza rispettivamente il 14 e 16 giugno del 2017. Poco meno di un anno prima il gruppo presentò lo show con una serie di eventi in nordamerica, tra i quali un'apparizione all'annuale edizione statunitense del festival Lollapalooza:

In scaletta la band britannica piazzò comprensibilmente sei episodi dal disco più recente, inserendo però nella setlist - che troverete qui sotto - ben cinque episodi da "OK Computer" e quattro da "Hail to the Thief", andando a recuperare due brani ciascuno dai classici "Kid A" e "The Bends". Una sorta di compendio del repertorio di una formazione che ha ridefinito i canoni del rock, in studio e dal vivo:

SETLIST Burn the Witch

Daydreaming

Ful Stop

2 + 2 = 5

Myxomatosis

My Iron Lung

Climbing Up the Walls

No Surprises

Pyramid Song

Bloom

Identikit

The Numbers

The Gloaming

Weird Fishes/Arpeggi

Everything in Its Right Place

Idioteque

There There

BIS #1 Let Down

Present Tense

Paranoid Android

Nude

Bodysnatchers

BIS #2 Street Spirit (Fade Out)

Karma Police



Dallo scorso lunedì, 9 marzo, Rockol ha scelto di proporre ai propri lettori le registrazioni audio / video di alcuni dei più memorabili concerti mai portati sui palchi dai grandi nomi del rock internazionale, in attesa - speriamo il prima possibile - che non siano più necessarie le misure adottate dal governo italiano per far fronte allo stato di emergenza sanitaria causato dal diffondersi del Coronavirus.