Bruce Springsteen: dal 13 marzo la versione digitale di 'Western stars'

Dopo il dvd e il Blu-ray, usciti nei negozi a dicembre, ora esce anche la versione digitale di "Western stars", il film che ha segnato l'esordio alla regia di Bruce Springsteen (al fianco di Thom Zimny). La versione digitale della pellicola sarà disponibile sulle piattaforme a partire da questo venerdì, 13 marzo, anche in 4K ultra Hd.

Tratto dall'omonimo disco del cantautore uscito lo scorso anno, "Western stars" è l'ideale chiusura della trilogia autobiografica iniziata con il libro "Born to run" e proseguita poi con "Springsteen on Broadway", la serie di spettacoli teatrali ( qui la nostra recensione del film).

Springsteen era atteso di nuovo sui palchi insieme alla sua E Street Band per il 2020. Ma in una recente intervista radiofonica Little Steven, storico chitarrista del Boss, ha fatto trapelare la notizia, per ora non ancora ufficiale, secondo cui i piani del rocker sarebbero stati rimandati.