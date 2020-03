Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Depeche Mode, live al Rock am Ring, 2006

Un palco disegnato dal fido Anton Corbijn, ledwall e schermi a scomparsa, controller MIDI sparsi ai quattro angoli della scena: per offrire al proprio pubblico le canzoni del seguito di "Exciter" del 2001, "Playing the Angel", i Depeche Mode avevano scelto di fare le cose in grande. Dopo un'esclusivo show di riscaldamento a ottobre al Bowery Ballroom di New York, il gruppo fece debuttare lo show nelle arene il 5 novembre da Tampa, in Florida, per poi fermarsi in nordamerica fino alla metà di dicembre.

Lo show arrivò già ben rodato in Europa - il 13 gennaio successivo a Dresda - dopo si fermò per una cinquantina di date (tra le altre, due al Forum di Assago, a Milano, il 18 e 19 febbraio), per poi fare ritorno oltreoceano tra aprile e maggio e attraversare di nuovo l'Atlantico alla volta del Vecchio Continente per i grandi eventi estivi all'aperto.

Ad accocogliere Dave Gahan e soci fu in prima battuta la Germania, più precisamente la coppia di festival gemellati Rock im Park e Rock am Ring: al secondo, il 4 giugno del 2006, la formazione britannica tenne un memorabile show dal quale la Mute trasse il live "Touring The Angel", show dal vivo che alternò le versioni live dell'allora disco più recente pubblicato dal gruppo a una selezione di episodi tratti dai classici "Songs of Faith and Devotion" e "Violator". Ecco, di seguito, la setlist del concerto:

SETLIST (registrata)

A Pain That I'm Used To

A Question of Time

Suffer Well

Precious

Walking in My Shoes

Stripped

Home

In Your Room

Nothing's Impossible

John the Revelator

I Feel You

Behind the Wheel

World in My Eyes

Personal Jesus

Enjoy the Silence

BIS #1 Judas

Photographic

Never Let Me Down Again



