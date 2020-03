Federico Zampaglione: sui social dei Tiromancino un vero e proprio concerto in diretta

Nei club e nei teatri non si può suonare per colpa del Coronavirus? E allora lo si fa virtualmente, sui social. C'è chi fa ascoltare al pubblico brani inediti che sembrano essere stati scritti proprio per l'occasione (Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Tommaso Paradiso, Ermal Meta) e chi, invece, utilizza Facebook, Instagram e dintorni per fare dei veri e propri concerti in diretta. Come Federico Zampaglione, che ieri sera sui canali social ufficiali dei Tiromancino ha suonato per due ore di fronte alla fotocamera interna del suo cellulare, trasmettendo l'intera esibizione in diretta su Facebook e interagendo con i fan.

"È una serata surreale, bisogna affrontarla e viverla nel migliore dei modi", ha spiegato il leader della band di "Due destini", sensibilizzando i fan a restare a casa e ad avere un comportamento responsabile al fine di non permettere al virus di diffondersi ulteriormente, "ci sono regole molto precise, mi rivolgo anche ai giovanissimi che pensano che questo sia un problema che li riguarda da lontano, perché c'è questa tendenza a dire che muoiono solo gli anziani. Ma gli anziani sono i nostri genitori, i nostri zii, bisogna proteggerli e rispettare tutte le misure di sicurezza che in tutto il mondo hanno considerato valide".

Tra i brani che Zampaglione ha suonato, anche alcuni successi come "Per me è importante", "Amore impossibile", "Nessuna certezza" e "La descrizione di un attimo".

Anche Francesco Gabbani ha annunciato un concerto sui social.