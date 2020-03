Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: AC/DC live a Monaco, 2001

Gli anni Novanta non furono esattamente l'età dell'oro, per gli AC/DC: il grunge aveva fatto piazza pulita del "vecchio" establishment rock, e la band dei fratelli Young c'era finita dentro in pieno. "Ballbreaker", uscito nel '95, aveva venduto discretamente ma era stato piuttosto bistrattato dalla critica - che aveva accusato la formazione australiana di vedere il mondo "con gli occhi di un quindicenne arrapato": "Stiff Upper Lip", uscito cinque anni dopo, aveva mancato di centrare la prima posizione in USA e Regno Uniti, arrivando in vetta solo alla chart scandinave, tedesche e austriache, ma non aveva fatto tornare il gruppo di "Highway to Hell" nelle grazie della stampa specializzata. "Fanno sempre le stesse cose", era il refrain più utilizzato dalla critica. Al pubblico, però, sempre le stesse cose andavano più che bene, specie se erano come queste:

Le mode e le sensibilità non avevano intaccato quella che è sempre stata una delle caratteristiche - se non la caratteristica per antonomasia - dei giganti del rock australiano, cioè quella di essere - sui palchi - delle autentiche macchine da guerra. E "Stiff Upper Lip Live", la registrazione del concerto tenuto dagli AC/DC all'Olympiastadion di Monaco di Baviera il 14 giugno del 2001, ne è una prova lampante.

