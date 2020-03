Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Pink Floyd, 'Delicate Sound of Thunder'

Erano passati appena due giorni dalla pubblicazione di "A Momentary Lapse of Reason" quando i Pink Floyd, all'epoca composti da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, decisero di fare debuttare sui palchi il loro prima album realizzato senza l'apporto di Roger Waters: il 9 settembre 1987 al Lansdowne Park di Ottawa, in Canada, la leggendaria band inglese inaugurava la serie di eventi - 198, in tutto - che l'avrebbe tenuta impegnata fino al 18 luglio di due anni dopo, quando sarebbe calato il sipario sulla tournée al Vélodrome di Marsiglia, in Francia. Tre giorni prima, il 15 luglio, Gilmour e soci passarono da Venezia per uno dei concerti più particolari - e discussi - di sempre, quello - celeberrimo - di Venezia, del quale parleremo più avanti. Nell'agosto dell''88 la band fece tappa al Nassau Coliseum di Long Island, a New York per una residency di cinque giorni durante la quale venne registrato il live album "Delicate Sound of Thunder", pubblicato nel novembre dello stesso anno.

Lo show fu presentato anche in Italia, i diverse occasioni, più precisamente a Torino il 6 luglio '88, Modena l'8 e il 9, Roma l'11 e il 12, poi Verona il 16, 17 e 19 maggio '89, Monza il 20, Livorno il 22 e 23 e Cava de' Tirreni il 25 e 26. Il 15 luglio, per celebrare la conclusione del tour - sul quale sarebbe calato il sipario il 18 luglio al Vélodrome di Marsiglia - l'allora promoter italiano della formazione, Fran Tomasi, organizzò un concerto gratuito a Venezia. L'evento ebbe un impatto impressionante a livello mediatico, tanto da essere cofinanziato dalla RAI, che lo trasmise in diretta mondiale, ma anche devastante sulla città lagunare: il palco galleggiante installato nel Canal Grande di fronte a Palazzo Ducale richiamò in piazza San Marco e nelle relative adiacenze - data anche la gratuità dell'evento - circa 200mila spettatori, con le inevitabili conseguenze di decoro urbano, ordine pubblico e igenico.

