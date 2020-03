The Weeknd, con il volto insanguinato, presenta dal vivo una nuova canzone: video

Con il volto ricoperto di sangue, come sulla copertina del suo nuovo album “After Hours” - in uscita il prossimo 20 marzo - il cantante canadese ha presentato dal vivo una nuova canzone. Ospite del programma “Saturday Night Live”, ieri sera 7 marzo The Weeknd ha eseguito live il brano inedito “Scared to live”, oltre al singolo “Blinding lights” pubblicato lo scorso novembre.

Ecco l’esecuzione live del nuovo pezzo della voce di “Can't feel my face”:

Il nuovo album di The Weeknd arriverà sui mercati a quasi quattro anni di distanza dal precedente lavoro discografico, “Starboy”, e due anni dopo l’uscita dell’Ep “My dear melancholy” del 2018.

Di seguito è riportato il video con l’esecuzione del singolo “Blinding lights”: