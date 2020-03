DaBaby si scusa dopo aver aggredito una fan prima di un live: video

Ieri 7 marzo, in procinto di andare in scena al Whiskey North di Tampa, in Florida, in occasione di una tappa del tour “Up Close N Personal”, Jonathan Lyndale Kirk, meglio noto come DaBaby, si stava avviando verso il palco passando tra il pubblico quando ha aggredito una fan. Come riporta il sito di gossip e intrattenimento Tmz - e come documenta il video proposto più avanti - la donna stava agitando il telefono in direzione del rapper che, successivamente, l’ha colpita. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram oggi, e riprese da Pitchfork, DaBaby si è poi scusato dichiarando che la donna lo ha colpito nell'occhio con il cellulare e, per colpa del flash dello smartphone, lui non è riuscito a vedere la persona dietro al telefono.

“Mi scuso sinceramente. Mi dispiace molto che ci fosse una donna dall'altra parte di quel flash del cellulare”, ha detto il rapper. “Ma tieni a mente che non riuscivo a vederti a causa del flash puntato su di me. Che è ok, non è un problema. Ma fan, quante persone sanno usare lo zoom? Usate lo zoom invece di colpirmi in quel cazzo di occhio con il cellulare. Ma mi scuso che ci fosse una donna dall'altra parte.”