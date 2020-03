Addio ad Alex Adami

Alex Adami, 53 anni il prossimo 20 maggio, è mancato ieri, 8 marzo, dopo aver lottato con fierezza contro una lunga malattia.

Aveva fatto il suo esordio nel mondo del giornalismo musicale negli anni ‘90 scrivendo per Rockstar. In seguito ha lavorato per la sezione spettacoli di CiaoWeb e nel 2003 è approdato a Tv Sorrisi e Canzoni, dove come caporedattore centrale ha lavorato senza sosta fino a prima del Festival di Sanremo.

Alex era estremamente riservato e serio, e anche per questo era circondato da una grande stima e rispetto da parte di tutto l’ambiente della musica, artisti compresi. Si è sempre distinto per la sua buonissima scrittura, per una simpatia contagiosa e per una speciale empatia e gentilezza che lo rendevano unico.

Era raro vederlo alle conferenze stampa e rarissimo vederlo in occasione mondane - l'abbiamo incontrato l’ultima volta qualche mese fa ad un evento musicale a cui era passato per passione, perché amava un artista coinvolto, e non perché doveva esserci. Era quel genere di giornalista e di persona che pensava alla sostanza delle cose e non alla loro apparenza.

Lascia l’amatissima moglie Simonetta e due figli, Camilla e Guido.

Dalla redazione di Rockol un grosso abbraccio alla sua famiglia, e alla famiglia di Sorrisi.

(GS)