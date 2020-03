Il decreto anti-coronavius su Lombardia e province del nord: il commento del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo il Governo ha approvato nuove misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana firmato oggi da Giuseppe Conte, le cui disposizioni rimarranno in vigore almeno fino al 3 aprile (fatta eccezione per le scuole e le università dei territori fuori dalla Lombardia e dalle provincie indicate dove la sospensione delle lezioni è prevista fino al 15 marzo) - oltre a prevedere limitazioni per la Regione Lombardia e le province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia - stabilisce la sospensione su tutto il territorio nazionale di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, anche a cinema e teatro, oltre alla chiusura dei musei.

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla luce delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ha condiviso su Twitter un commento in cui scrive: “Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti.”

Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la #cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti. — Dario Franceschini (@dariofrance) March 8, 2020

In questa pagina sono raccolte le comunicazioni relative agli eventi sospesi per l'emergenza Coronavirus, come da disposizioni del decreto governativo.