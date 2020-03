Piero Pelù festeggia i 40 anni di carriera con un video: guarda

Nell’anno in cui ricorrono i quarant'anni di carriera di El Diablo, Piero Pelù ha dato alle stampe il nuovo album “Pugili Fragili” (leggi qui la nostra recensione) che contiene anche il brano “Gigante”, con il quale il rocker toscano ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Oggi, 8 marzo, Pelù ha condiviso sui social un video per festeggiare i quarant’anni del suo percorso musicale iniziato nel 1980.

L’ultimo disco di Piero Pelù - che l'artista presenterà dal vivo in una serie di concerti che prenderà il via il prossimo 3 luglio - è il ventesimo lavoro del rocker, tra Litfiba e carriera solista. Tra il 1985 e il 2016 Pelù, insieme al suo gruppo, ha pubblicato tredici album in studio, l’ultimo dei quali è “Eutòpia”. La discografia solista del rocker toscano comprende sei dischi, usciti tra il 2000 - anno in cui Pelù ha pubblicato “Né buoni né cattivi” - e il 2020.

"Sono molto contento dei miei quarant'anni, non pensavo nemmeno di far parte del club dei 27, figurati dei 40 anni di rock’n'roll", ha raccontato l’artista fiorentino a Rockol a margine dell’intervista a Casa Sanremo.

Raccontando la sua ultima fatica discografica “Pugili fragili” a Rockol, durante una chiacchierata dello scorso 20 febbraio, Pelù ha detto: “L’album è un compromesso, si tratta di un racconto di tutti i generi che ho affrontato nei miei quarant’anni di carriera, da solo e con i Litfiba.”