I tifosi del Napoli contro Liberato e il film ‘Ultras’

“Ultras” è il titolo del primo film di Francesco Lettieri che, autore di tutti i video dei singoli di Liberato (oltre che dei videoclip di artisti della nuova scena cantautorale e rap italiana), ha scelto di affidare la realizzazione della colonna sonora all’anonimo cantante di "Nove maggio”.

A qualche giorno dall’uscita del lungometraggio di Lettieri, che sarà disponibile su Netflix dal prossimo 20 marzo, i tifosi organizzati del Napoli hanno fatto sapere cosa pensano di Liberato e del film attraverso scritte sui muri apparse, questa notte, per le strade del capoluogo campano.

“Liberato esci dall’anonimato / Clandestino non lo sei mai stato / Liberi di tifare”, recita una frase scritta su un muro e rivolta alla voce di “Tu t'e scurdat' 'e me” - la cui foto è stata pubblicata su Facebook dalla testata Identità Insorgenti.

I tifosi organizzati del Napoli hanno preso di mira anche il regista Francesco Lettieri. In una scritta si legge: “Lucri sulla nostra passione con il tuo squallido copione / F. Lettieri verme! / Liberi di tifare.”

Ecco il trailer del film “Ultras”:

Caricamento video in corso Link

Lo scorso 9 maggio l’anonimo cantante ha pubblicato la videoserie, intitolata "Capri Rendez-Vous”, scritta e diretta da Francesco Lettieri che raccoglie i videoclip di alcune canzoni contenute del primo album eponimo di Liberato.

Recentemente il misterioso cantante partenopeo, oltre ad aver condiviso il nuovo brano “We come from Napoli” con 3D dei Massive Attack, ha raddoppiato i suoi appuntamenti dal vivo in programma a Milano. Liberato sarà in concerto al Forum di Assago i prossimi 25 e 26 aprile.