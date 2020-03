Bruce Dickinson (Iron Maiden) canta a cappella ‘Tears of the dragon’: video

In occasione dello spettacolo di spoken word che il cantante degli Iron Maiden ha tenuto lo scorso presso il Global Expo di Varsavia, in Polonia, Bruce Dickinson ha concluso il suo show proponendo una versione a cappella di “Tears of the dragon”. Ecco un video che presenta l’esecuzione del singolo estratto da “Balls to Picasso”, secondo album della voce del gruppo di “Fear of the dark” uscito nel 1994:

Recentemente, il frontman dei veterani dell'heavy britannico, ha fatto sapere che gli Iron Maiden non si ritireranno mai. In occasione della presentazione della sua autobiografia “What does this button do?” che si è svolta a Bucarest, Dickinson ha scambiato due chiacchiere con i fan. Alla domanda di un fedelissimo in merito al destino degli Iron Maiden e a un eventuale ritiro della band, la voce della formazione di “Brave new world” ha risposto: “Non succederà, perché non andremo mai in pensione, cazzo!"