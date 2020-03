Lydia Polgreen si dimette dalla direzione dell’HuffPost per unirsi a Gimlet Media

Il caporedattore dell’HuffPost Lydia Frances Polgreen ha annunciato che alla fine di questo mese di marzo si dimetterà dalla direzione della testata per unirsi alla società di podcasting Gimlet Media, che lo scorso anno è stata acquisita da Spotify.

Con un post pubblicato su Twitter ieri 6 marzo, Polgreen ha comunicato la sua decisione di lasciare l’HuffPost per ricoprire il ruolo di Head of Content presso la compagnia fondata da Alex Blumberg e Matt Lieber.

Lydia Frances Polgreen - che a dicembre 2016 ha lasciato il New York Times per assumere la direzione dell’Huffington Post, prendendo il posto di Arianna Huffington - ha scritto sui social: “Questa mattina ho informato il mio team dell’HuffPost che mi dimetterò dal ruolo di caporedattore alla fine di questo mese. Gli ultimi tre anni sono stati l’avventura di una vita, e sono in umile soggezione per ciò che abbiamo ottenuto insieme.”

Polgreen ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda me, assumerò un nuovo e incredibile ruolo: Head of Content presso Gimlet, la società di podcasting fondata da Alex Blumberg e Matt Lieber che dall’anno scorso fa capo a Spotify.”

Lydia Frances Polgreen ha infine concluso dicendo: “Gimlet ha costruito il più grande team audio del mondo e io sono davvero fortunata di avere la possibilità di imparare da loro. Insieme abbiamo l’opportunità di tracciare il futuro della lingua parlata attraverso la piattaforma audio più potente del mondo. Non vedo l'ora di iniziare questa primavera.”