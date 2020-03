Bruce Springsteen, ascolta ‘Walk like a man’ eseguita durante il live del 1988 a Detroit

Il 28 marzo 1988 il tour del Boss “Tunnel of love express” fece tappa a Detroit. Bruce Springsteen e la E Street Band portarono in scena alla Joe Louis Arena un concerto volto a presentare dal vivo le canzoni contenute nell’album del rocker del New Jersey, “Tunnel of love”, del 1987. A margine dello show Springsteen propose, tra le altre, una versione acustica solista di “Born to run”, la cover di “Love me tender” di Elvis Presley e la canzone “Walk like a man”. Quest’ultimo brano - disponibile all’ascolto nel video riportato più avanti - è stato presentato live dal Boss solo una trentina di volte nel corso della sua carriera.

La registrazione del concerto del 28 marzo 1988 - più il brano “Reason to believe” eseguito durante il sound check - è stata pubblicata sul sito di Bruce Springsteen, che si va ad aggiungere alla serie di download mensili disponibili online.

Caricamento video in corso Link

“Quando ho scritto questa canzone, credo di aver pensato di scrivere una canzone su un ragazzo e una ragazza che volevano correre e continuare a correre”, ha raccontato il Boss - come ripreso dalla rivista statunitense Rolling Stone - prima di eseguire in acustico “Born to run”, senza il supporto della band, a margine del concerto andato in scena a Detroit. “Cantandola nel corso degli anni, mi è sembrato che il suo significato fosse cambiato e ho iniziato a sentire il significato che avevo dato alla canzone. Ho iniziato a capire che si trattava di due persone che cercavano qualcosa di meglio, guardando fuori nel mondo, abbracciando la vita, cercando di imparare a convivere con il fatto che ci sono così tanta bellezza e tanta tristezza fianco a fianco. Mi sono reso conto che erano là fuori a cercare, a cercare una casa."

Caricamento video in corso Link

Ecco la scaletta dell’intero live:

Tunnel of Love

Be True

Adam Raised a Cain

Two Faces

All That Heaven Will Allow

Seeds

Roulette

Cover Me

Brilliant Disguise

Spare Parts

War (Edwin Starr cover)

Born in the U.S.A

Tougher Than the Rest

Ain't Got You

She's the One

You Can Look (But You Better Not Touch)

I'm a Coward (Gino Washington cover)

I'm on Fire

One Step Up

Part Man, Part Monkey

Walk Like a Man

Dancing in the Dark

Light of Day

Bis:

Born to Run (Acoustic)

Hungry Heart

Glory Days

Bis 2:

Love Me Tender (Elvis Presley cover)

Rosalita (Come Out Tonight)

Detroit Medley

Raise Your Hand (Eddie Floyd cover)