Foo Fighters, qualcuno ha già ascoltato il nuovo album

Lo scorso mese di febbraio Dave Grohl ha confermato che i Foo Fighters hanno concluso di registrare il nuovo album. Nei giorni scorsi sono apparse sui social diverse testimonianze di chi ha avuto la fortuna di ascoltare in anteprima l’ideale seguito di “Concrete and gold” del 2017. Al momento non è dato sapere il titolo di quello che sarà il decimo disco della formazione di Seattle, né si è a conoscenza di quando vedrà la luce. I post condivisi su Twitter e riportati di seguito, però, forniscono qualche dettaglio in più del nuovo lavoro discografico dei Foos sul quale - a margine di un’intervista - il già batterista dei Nirvana aveva detto: “È strano, cazzo”.

La giornalista del Sun Ellie Henman, condividendo sui social la sua esperienza d’ascolto, si è detta poco sorpresa della difficoltà di Grohl e soci di scegliere il singolo apripista del loro nuovo album dal momento che il disco presenta “diverse canzoni potenti”. Henman ha concluso il tweet - al quale i Foo Fighters hanno risposto con tre emoticon della mano che fa il segno delle corna - scrivendo: “I fan hanno molti motivi per non vedere l’ora.” Ellie Henman, alla domanda di un utente che le ha chiesto se ha ascoltato l’intero album, ha risposto: “Sì! È incredibile”.

🤘🤘🤘 — Foo Fighters (@foofighters) March 4, 2020

“Abbiamo appena sentito il primo brano del nuovo album dei Foo Fighters”, ha scritto la redazione di Radio X su Twitter. “Tutto quello che possiamo dire è… Pezzo forte”.

💥🔊👂🤘 — Foo Fighters (@foofighters) March 4, 2020

Un’altra informazione in più è arrivata dal giornalista James McMahon che ha scritto sui social: “Sto ascoltando il nuovo album dei Foo Fighters. C'è una canzone che suona come gli Spandau Ballet!”. La risposta della band di “In your honor” consiste in una divertente gif animata che vede Dave Grohl travestito da donna.

Accurate — Foo Fighters (@foofighters) March 4, 2020

Recentemente la band ha presentato diverse iniziative per festeggiare i suoi venticinque anni di carriera. Dopo l’annuncio del "Van tour 2020”, una serie di concerti che vedrà il gruppo andare in scena nelle città americane in cui fece tappa il tour del 1995, i Foo Fighters hanno annunciato il festival DC Jam, che si svolgerà a Washington D.C. il prossimo 4 luglio. I Foos saranno in concerto in Italia il prossimo 14 giugno in occasione del live in programma a Milano.