'Una storia da cantare': tutti gli ospiti della puntata dedicata a Gianni Morandi

Questa sera, 7 marzo, alle 21.25 torna su Rai1 “Una storia da cantare”, il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli che celebra i grandi personaggi della musica italiana. La puntata di oggi è dedicata a Gianni Morandi. Lo show vedrà alternarsi diversi artisti che, nella maggior parte dei casi, nel corso delle rispettive carriere hanno avuto a che fare in un modo o nell'altro con il cantautore di Monghidoro.

I protagonisti della puntata saranno Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi. La serata vedrà artisti, amici e volti noti dello spettacolo interpretare dal vivo le canzoni di Morandi, accompagnati dalla band diretta da Maurizio Filardo, e condividere testimonianze, aneddoti e curiosità sulla voce di “Scende la pioggia”.

Durante la puntata non sarà presente il pubblico in studio, in ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio inerente le misure di prevenzione per contenere la diffusione del Coronavirus.