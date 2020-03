Coronavirus, annullato il South By Southwest 2020 ad Austin

A causa della diffusione nel mondo del Coronavirus, una delle manifestazioni più attese negli Stati Uniti, il South by Southwest, è stato annullato. L’evento - che ogni anno ospita ad Austin, Texas, mostre ed eventi di tipo musicale e cinematografico - avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 13 marzo e svolgersi fino al 22 marzo.

Gli organizzatori del South by Southwest hanno annunciato la cancellazione dell’edizione 2020 della manifestazione che, come sottolineato sul sito web della manifestazione, è la prima volta in 34 anni che non si svolgerà regolarmente nel mese di marzo. La nota diffusa dallo staff fa sapere che l’organizzazione è al lavoro per esaminare diverse opzioni per riprogrammare l’evento e offrire un’esperienza virtuale online il prima possibile.

Nei giorni scorsi, oltre alla petizione aperta per chiedere la sospensione dell’SXSW, gli artisti stessi e le aziende - come, tra le altre, Netflix, Facebook, Twitter, Amazon e TikTok - hanno deciso di tirarsi indietro e non partecipare all’edizione 2020 dell’evento. Anche Ozzy Osbourne, Trent Reznor e i Beastie Boys hanno cancellato la loro partecipazione al festival.