Metallica, il primo concerto di Cliff Burton con la band: ascolta

Dopo aver sostituito Ron McGovney nel dicembre 1982, il bassista Cliff Burton suonò per la prima volta con James Hetfield e soci il 5 marzo 1983. Il concerto dei Metallica andato in scena presso lo Stone di San Francisco fu anche uno degli ultimi live che vide il chitarrista Dave Mustaine ancora tra le fila del gruppo - prima di essere allontanato dalla band e sostituito con Kirk Hammett.

Il live andato in scena nel 1983 propose una scaletta che includeva alcune canzoni che sarebbero state poi incluse nell’album di debutto dei Four Horsemen, “Kill 'em all”, come “Phantom Lord”, “Jump In The Fire “, “Motorbreath”, (Anesthesia) Pulling Teeth - caratterizzata dall’assolo di Burton - e altre.

Ecco la scaletta e la registrazione audio del concerto:

The Mechanix

Phantom Lord

Jump In The Fire

Motorbreath

No Remorse

Seek & Destroy

(Anesthesia) Pulling Teeth

Whiplash

Am I Evil?

The Prince

Blitzkrieg

Metal Militia