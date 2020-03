I Queen propongono la scaletta del Live Aid a Sydney: ecco il video integrale

Lo scorso 16 febbraio, a Sydney, è andato in scena il concerto benefico a sostegno delle vittime degli incendi che hanno colpito l’Australia nei mesi scorsi. Sul palco dell’Anz Stadium, in occasione del Fire Fight Australia, la band un tempo guidata da Freddie Mercury ha suonato gli stessi brani eseguiti dal vivo dai Queen durante il Live Aid del 13 luglio 1985. Come sottolineato dalla formazione sui social, “per la prima volta nella storia” il gruppo ha proposto dal vivo la scaletta del leggendario evento svoltosi a Wembley Stadium di Londra quasi 35 anni fa.

Oggi, 6 marzo, è stato pubblicato su YouTube il video integrale del concerto andato in scena a Sydney e che ha visto Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert eseguire dal vivo alcuni dei brani più famosi dei Queen.

Ecco la scaletta e il video della performance andata in scena in occasione del Fire Fight Australia:

Bohemian Rhapsody

Radio Ga Ga

Hammer to Fall

Crazy Little Thing Called Love

We Will Rock You

We Are the Champions

Considerata la performance più significativa dell’evento organizzato da Bob Geldof e Midge Ure, l’esibizione dei Queen al Live Aid è stata ricreata all’interno del film “Bohemian Rhapsody” uscito nel novembre 2018. La versione integrale della performance, ricreata dagli attori del biopic dedicato ai Queen e a Freddie Mercury, è disponibile all’interno dei contenuti extra del DVD di “Bohemian Rhapsody”.

Di seguito è riportato un filmato con l'esibizione di Mercury e compagni al Live Aid del 1985: