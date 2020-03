Queen, ‘We will rock you’, il musical: posticipate a maggio le date di Milano

A seguito delle disposizioni governative emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (qui l'elenco, in aggiornamento, degli eventi sospesi), le repliche del musical “We will rock you”, previste dal 17 al 22 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano, sono posticipate al prossimo mese di maggio. Le rappresentazioni dello spettacolo teatrale con le canzoni dei Queen andranno in scena dal 5 al 10 maggio presso la stessa venue. I biglietti per le nuove date saranno presto disponibili in prevendita presso i circuiti TicketOne. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi, rispettando l’orario e il posizionamento scelto. Come riportato dal comunicato stampa, non sono previsti cambi o rimborsi.

I biglietti acquistati per lo spettacolo in programma il 17 marzo alle ore 20.45 saranno validi per la data del 5 maggio alla stessa ora; quelli del 18 marzo, ore 20.45, saranno utilizzabili il 6 maggio alle ore 20.45. Allo stesso modo i biglietti per lo show previsto il 19 marzo alle ore 20.45 consentiranno l’ingresso allo spettacolo del 7 maggio alle ore 20.45; quelli del 20 marzo, ore 20.45, per l’8 maggio alle ore 21. I titoli d’ingresso acquistati per lo spettacolo del 21 marzo, ore 16, saranno validi per quello in programma il 9 maggio alle ore 16; quelli del 21 marzo, ore 21, per sabato 9 maggio alle ore 21. I biglietti per la replica del 22 marzo alle ore 16 saranno utilizzabili per lo show del 10 maggio alle ore 16; quelli del 22 marzo, ore 21, saranno validi per la rappresentazione del 10 maggio alle ore 21.

Il costo dei biglietti per il musical “We will rock you” in scena al Teatro degli Arcimboldi - a cui vanno aggiunti, per tutte le date, diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali - parte da 30 euro per i posti di prima galleria, da 35 euro per quelli in platea alta, da 45 euro per la platea bassa e da 55 euro per la platea gold.