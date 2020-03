Pinguini Tattici Nucleari, annunciate le nuove date del tour

Dopo la sospensione del tour della band bergamasca, in programma a febbraio e marzo 2020 - a seguito delle disposizioni governative emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (qui l'elenco, in aggiornamento, dei concerti sospesi) - i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato le nuove date della tournée.

Riccardo Zanotti e soci - in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ringo Starr”, contenuto nel disco “Fuori dall'hype Ringo Starr (Sanremo 2020)” - porteranno la loro musica nei palazzetti di tutta Italia il prossimo autunno.

La formazione di Bergamo andrà in scena il 10 ottobre alla Zoppas Arena di Conegliano (che sostituisce il concerto di Pordenone del 27 febbraio), sarà poi al Mediolanum Forum di Assago a Milano per due concerti il 13 ottobre (in sostituzione della data del 29 febbraio) e il 14 ottobre (in sostituzione del concerto del 19 marzo). I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno poi all’ Unipol Arena di Bologna il 17 ottobre, presso il PalaGeorge di Montichiari il 23 ottobre, al Mandela Forum di Firenze il 24 ottobre, al Pala Alpitour di Torino il 26 ottobre, al Palazzo dello Sport di Roma il 28 ottobre e alla Kioene Arena di Padova il 30 ottobre. Il comunicato diffuso dall’ufficio stampa della band ha comunicato, inoltre, che saranno annunciate a breve nuove date in Sud Italia.

I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.

"Per mesi abbiamo lavorato per fare in modo di avere uno spettacolo che fosse sorprendente", ha fatto sapere tramite una nota stampa il leader dei Pinguini Tattici Nucleari. "In questi prossimi mesi tenete da parte urla, risate, lacrime, battiti di mani. Vi promettiamo che la festa sarà ancora più grande."