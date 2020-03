Midia Research: le entrate della musica nel 2019 sono cresciute a 21,5 miliardi di dollari

L'ente dell'industria musicale, l'IFPI, pubblicherà il suo ultimo Global Music Report il prossimo 24 marzo, rivelando le dimensioni e la crescita del mercato della musica nel 2019.

Tuttavia, come riporta MusicAlly, negli ultimi anni la società di consulenza Midia Research ha preso l'abitudine di anticipare una propria stima. A seguire i suoi numeri per il 2019.

Le entrate globali della musica - escluse pubblicazioni e musica dal vivo - sono cresciute dell'11,4% fino a 21,5 miliardi di dollari. Scrive il boss di Midia Research Mark Mulligan: “La crescita è stata maggiore del 2018 sia in termini assoluti che relativi. Indipendentemente dal modo in cui la guardi, la crescita ha accelerato e, soprattutto, questa crescita è aumentata anche se la crescita delle entrate in streaming ha rallentato.”

Le etichette principali rappresentano il 67,5% - in calo rispetto al 68% del 2018 - mentre le etichette e gli artisti indipendenti rappresentano il 32,5%, in aumento dal 32% dell'anno precedente. Midia ha anche prodotto un nuovo dato per i ricavi degli 'artisti diretti', artisti che non hanno contratto con un'etichetta, indicando che i loro ricavi sono cresciuti del 32,1% fino a 873 milioni di dollari nel 2019, pari al 4,1% del mercato.

Scrive ancora Mulligan: “Lo streaming è stato di nuovo la fonte principale di crescita, crescendo del 24% su base annua fino a raggiungere 11,9 miliardi di dollari, pari al 56% di tutti i ricavi delle etichette. Ma la crescita sta rallentando; le entrate dello streaming sono cresciute di 2,3 miliardi di dollati, ovvero 64 milioni in meno rispetto al 2018. Il motivo per cui il mercato totale è stato in grado di crescere tanto rapidamente è dovuto al fatto che download e fisico sono diminuiti di 0,4 miliardi di dollari rispetto al 2018. Quindi, ironia della sorte, sono state i miglioramenti dei formati legacy che hanno permesso alle prestazioni dello streaming di essere abbastanza buone da guidare una crescita dell'11,4%.”

Midia afferma inoltre che Universal Music Group ha aumentato la sua quota di mercato al 30% nel 2019, la qualcosa si riflette nel suo predominio nella classifica 'artista dell'anno' annunciata dall'IFPI e sottolinea che si sta facendo sempre più dura la lotta tra Warner Music Group e Sony Music per la seconda piazza.

Staremo a vedere se e quanto le cifre comunicate da Midia differiranno dalle statistiche dell'IFPI che saranno pubblicate alla fine di questo mese.