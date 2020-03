Le Vibrazioni: cambiano le date del loro tour con Beppe Vessicchio

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni ministeriali, vengono rinviate le prime date del tour 'Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio tour 2020', la cui partenza era prevista il 17 marzo 2020 da Palermo.

Rimangono invariati i concerti previsti ad aprile a Bologna, Torino e Roma.

Queste le nuove date del tour:

16 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna

17 aprile al Teatro Colosseo di Torino

20 aprile all’Auditorium Parco della musica di Roma

3 maggio al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano – recupero del concerto dell’8 aprile

5 maggio al Teatro Team di Bari – recupero del concerto del 25 marzo

6 maggio al Teatro Rendano di Cosenza – recupero del concerto del 23 marzo

7 maggio al Teatro Augusteo di Napoli – recupero del concerto del 2 aprile

16 maggio al Teatro Geox di Padova – recupero del concerto del 3 aprile

18 maggio al Teatro Impero di Marsala (Trapani) – recupero del concerto del 18 marzo

19 maggio al Teatro Golden di Palermo – recupero del concerto del 17 marzo

20 maggio al Teatro Metropolitan di Catania – recupero del concerto del 19 marzo

26 maggio al Teatro Tuscanyhall di Firenze – recupero del concerto del 7 aprile

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Nei prossimi giorni saranno disponibili le prevendite per le nuove date su Ticketone e sui circuiti di vendita abituali. È possibile rivendere i biglietti per tutti i concerti rinviati utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

E’ possibile chiedere il rimborso per i concerti di: Lecce previsto per il 24 marzo, Pescara previsto per il 30 marzo e Genova previsto per il 15 aprile. Concerti che purtroppo sono stati annullati. Di seguito le modalità valide per Lecce, Pescara e Genova: rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 5 aprile per Lecce, il 10 aprile per Pescara e il 25 aprile per Genova.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticketone o tramite call center con modalità 'ritiro sul luogo dell’evento', il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 5 aprile per la data di Lecce, il 10 aprile per la data di Pescara e il 25 aprile per la data di Genova.