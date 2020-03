I Genesis aggiungono alcune date al loro tour

Solo due giorni fa i Genesis annunciavano la loro reunion e un tour, ora giunge notizia che al calendario concerti sono stati aggiunti altri sei spettacoli. I nuovi live riguardano sempre città situate in Gran Bretagna, vengono infatti raddoppiate le date di Liverpool, Newcastle, Leeds, Birmingham, Manchester e Glasgow.

Questa misura si è resa necessaria poiché i biglietti dei concerti programmati in quelle città sono andati sold out in meno di dieci minuti, spingendo quindi la band inglese a raddoppiare gli appuntamenti.

Il 'The last domino? Tour 2020' inizierà a Dublino il prossimo 16 novembre e segnerà il ritorno in concerto di Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford dal 'Turn It On Again: The Tour' nel 2007. I tre membri storici della band saranno affiancati sul palco da Nic Collins, il figlio di Phil, alla batteria, e dal chitarrista e bassista Daryl Stuermer.

Phil Collins che da tempo soffre di alcuni problemi di salute, tanto da essere impossibilitato a suonare la batteria, a proposito dell'impegno dal vivo che lo aspetta coi vecchi compagni ha detto:

“Farò del mio meglio per suonare alcune parti del tour. Devo iniziare a pensarci davvero seriamente, ma ho già calcolato quello che farò e quali canzoni suonare”.

Calendario:

November 16 - Dublin 3 Arena

November 19 - Belfast SSE Arena

November 23 - Liverpool M&S Bank Arena

November 24 - Liverpool M&S Bank Arena

November 26- Newcastle Utilita Arena

November 27 - Newcastle Utilita Arena

November 29 - London The O2

November 30 - London The O2

December 2 - Leeds First Direct Arena

December 3 - Leeds First Direct Arena

December 5 - Birmingham Arena Birmingham

December 6 - Birmingham Arena Birmingham

December 8 - Manchester Manchester Arena

December 9 - Manchester Manchester Arena

December 11 - Glasgow SSE Arena

December 12 - Glasgow SSE Arena

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dei Genesis.