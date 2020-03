Avril Lavigne: cancellati i suoi concerti italiani

Le tappe italiane della 35enne cantautrice canadese Avril Lavigne, a supporto del suo ultimo album "Head Above Water" (leggi qui la nostra recensione), sono state cancellate. L’artista ha così commentato sui social:

“Sfortunatamente viste le decisioni del governo italiano e francese, non ho altra scelta se non cancellare gli show del 15 e 16 marzo a Milano al Lorenzini District e del 26 a Parigi allo Zenith. Abbiamo provato a spostare e riprogrammare i concerti ma purtroppo – per motivi di calendario – ciò non è stato possibile. Sono profondamente dispiaciuta di non potermi esibire in Italia e in Francia con il mio 'Head Above Water World Tour'. Auguro a tutti di stare in buona salute”.