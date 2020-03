Subsonica: il nuovo calendario del 'Microchip Temporale Club Tour'

A seguito della recente ordinanza emanata dal governo, slittano alcune date del 'Microchip Temporale Club Tour' dei Subsonica a supporto dell'album “Microchip temporale” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato a novembre 2019.

La tournée della band torinese, prodotta da Vertigo, partirà il 4 aprile da Trezzo Sull’Adda, per poi fare tappa a Padova il 5 aprile, Milano l'8 e il 9 aprile, Pordenone il 10 aprile, Roma 15 e 16 aprile, Nonantola 17 aprile, Marghera 18 aprile, Napoli 23 aprile, Teramo 24 aprile, Bari 25 aprile, il 28, 29 e 30 aprile al Teatro della Concordia di Venaria Reale, Senigallia 2 maggio, Firenze 6 maggio, Perugia 7 maggio per poi concludersi a Nonantola, con un secondo live, l’8 maggio.

I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Lo show in programma a Brescia è in via di riprogrammazione. Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

CALENDARIO AGGIORNATO 'MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR':

04.04 Trezzo s/Adda (Mi), Live Club

05.04 Padova, Hall

08.04 Milano, Alcatraz

09.04 Milano, Alcatraz

10.04 Pordenone, Fiera Padiglione 5

15.04 Roma, Atlantico

16.04 Roma, Atlantico

17.04 Nonantola (Mo), Vox

18.04 Marghera (Ve), Centro Sociale Rivolta

23.04 Napoli, Common Ground

24.04 Mosciano Stazione (Te), Pin Up

25.04 Modugno (Ba), Demodè Club

28.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

29.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

30.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

02.05 Senigallia (An), Mamamia

06.05 Firenze, Tuscany Hall

07.05 Perugia, Afterlife

08.05 Nonantola (Mo), Vox

Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati.