Anastasio: riprogrammato il tour per ottobre

I concerti del tour nei club del rapper campano Anastasio, originariamente previsti a partire dal 12 marzo sono rinviati e riprogrammati per ottobre 2020 in seguito al nuovo Decreto Ministeriale per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Le nuove date avranno la seguente riprogrammazione:

2 ottobre PADOVA HALL

3 ottobre TRENTO SANBOPOLIS

6 ottobre ROMA SPAZIO ROSSELLINI

7 ottobre ROMA SPAZIO ROSSELLINI

8 ottobre NAPOLI DUEL BEAT

16 ottobre BOLOGNA ESTRAGON

17 ottobre FIRENZE VIPER

18 ottobre PERUGIA AFTERLIFE

28 ottobre VENARIA (TO) TEATRO DELLA CONCORDIA

29 ottobre MILANO FABRIQUE

La nuova calendarizzazione del tour al momento non prevede il recupero delle date di: Nonantola (Mo), Roncade (Tv) e Senigallia (An) per le quali è possibile richiedere il rimborso.

Per le date di Nonantola e Roncade:

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 25 marzo 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 25 marzo 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 25 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Per la data di Senigallia

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 6 aprile 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 6 aprile 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 6 aprile 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).