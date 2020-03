Santana, cancellato il concerto a Bologna del 14 marzo: le modalità di rimborso

Gli organizzatori del concerto che Santana avrebbe dovuto tenere il 14 marzo prossimo all’Unipol Arena di Bologna hanno fatto sapere di aver cancellato quello che sarebbe stato l'unico show italiano del virtuoso della chitarra di origini messicane per il 2020: il provvedimento si è reso indispensabile alla luce delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sospendono gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura fino al 3 aprile per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Le richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 6 aprile 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone.

Quella di Bologna sarebbe stata la prima data del nuovo tour mondiale di Santana, il "Miraculous 2020 World tour", serie di concerti che porterà l'artista - al netto di ulteriori annullamenti o sospensioni a causa dell'emergenza sanitaria che sta colpendo diversi paesi sia in Europa che in tutto il mondo - a esibirsi a, tra le altre città, Zurigo, Vienna, Monaco, Londra, Dublino, Oslo e Stoccolma.