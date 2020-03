Biffy Clyro, a maggio il nuovo album: subito il singolo ‘End Of’

Habemus datam: il nuovo album dei Biffy Clyro, “A Celebration of Endings”, uscirà il prossimo 15 maggio. Il disco, il nono per la band scozzese, ideale seguito del precedente “Ellipsis” del 2016, è stato anticipato dal singolo “Instant History”, diffuso da Simon Neil e soci il mese scorso, mentre il secondo assaggio del progetto, il brano “End Of”, è arrivato oggi. Potete ascoltarlo qui sotto:

Caricamento video in corso Link

“Questo è un album molto lungimirante da una prospettiva sia personale che sociale”, ha commentato il cantante del gruppo a proposito del disco, che coinvolge anche il produttore Rich Costey. Proseguendo: “Il titolo fa riferimento al vedere la gioia nel cambiamento, piuttosto che la tristezza. Cambiare significa progredire ed evolvere. Puoi conservare tutto ciò che hai amato ma dimentica tutte le cose brutte! Si tratta di riprendere il controllo”.

Ecco la tracklist di “A Celebration of Endings”:

1. North Of No South

2. The Champ

3. Weird Leisure

4. Tiny Indoor Fireworks

5. Worst Type Of Best Possible

6. Space

7. End Of

8. Instant History

9. The Pink Limit

10. Opaque

11. Cop Syrup

Tra “Ellipsis”, il loro album album in studio, e “A Celebration of Endings” i Biffy Clyro hanno pubblicato la colonna sonora “Balance, Not Symmetry” nel 2019 e, prima ancora, nel 2018, il live “MTV Unplugged: Live at Roundhouse, London”. Quest’ultimo è stato portato in tour dalla band anche dalle nostre parti: siamo andati ad ascoltarli a Milano e questo è il nostro racconto della serata.