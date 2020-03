Vasco, pochi casi di Coronavirus negli Stati Uniti? ‘I tamponi costano 3.200 dollari’

Via Instagram, Vasco ha detto la sua sulla diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti, dove – stando ai dati riportati oggi da Repubblica – il bilancio delle vittime del virus è arrivato a 12. Numeri che non hanno comunque niente a che vedere con quelli che arrivano da altre zone del mondo, su tutte i focolai europei, l’Asia e l’Iran, e il Blasco avanza sui social una teoria a tal proposito: “Corona ..che..è arrivato anche in California.. i casi accertati sono pochi !? ..anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (si avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia”. Prosegue poi il rocker di Zocca, che nel video indossa una mascherina nera anticonvenzionale certamente non acquistata in una farmacia:

Chissà quanti sono già ammalati e lo saranno senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare. Meditate gente ..meditate!

Vasco, che negli Stati Uniti vive, darà il via il prossimo 13 maggio, in Italia, al Teatro Novelli di Rimini, alle prove per il suo prossimo tour, in partenza il 10 giugno a Firenze, nell’ambito del Firenze Rocks. Il “Vasco Non Stop Live 2020” quest’anno farà tappa, a differenza dello scorso anno quando il Blasco si era concentrato esclusivamente sugli stadi, nei principali festival all’aperto della Penisola, con concerti a Firenze, Milano, Roma e Imola.

Lo scorso mese di ottobre l’artista emiliano ha diffuso, sempre sui social, un’anteprima di quella che sembra sarà la nuova canzone di Vasco, quella dunque che dovrebbe fare seguito all’ultimo singolo da lui diffuso, “Se ti potessi dire”, che in molti – complici le parole di Vasco – avevano pensato potesse essere l’ultima canzone della carriera del cantante.