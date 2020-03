Nick Mason’s Saucerful of Secrets, ‘Set for the Controls for the Heart of the Sun’ dal vivo: video

È a disposizione su YouTube, attraverso in canale ufficiale della band del già batterista dei Pink Floyd Nick Mason nata nel 2018, un’anticipazione del film-concerto e live album “Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse" che racconta i concerti messi in scena dalla formazione capitanata da Mason lo scorso mese di maggio al Roundhouse di Londra, storico locale circolare nei pressi di Camden Town – Charlk Farm, per la precisione – nel corso del tour inaugurato nella primavera del 2018. “Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse" uscirà in doppio Vinile, doppio CD/DVD e Blu-ray il prossimo 17 aprile, anticipato da alcune proiezioni nei cinema internazionali – l’Italia, al momento, stando al sito ufficiale del progetto, non rientra tra i paesi coinvolti. Nella clip che segue Nick Mason e i suoi Saucerful Of Secrets sono alle prese con "Set for the Controls for the Heart of the Sun", il brano dei Pink Floyd scritto da Roger Waters, con la batteria di Nick Mason, parte del secondo album in studio della leggendaria formazione britannica, “A Saucerful of Secrets” del 1968. Potete guardarla qui:

L’idea dei Nick Mason's Saucerful Of Secrets è nata nel 2018 dalla volontà del batterista della band di portare in tour la musica del primo periodo dei Pink Floyd, in onore di quel repertorio e di colui che ne fu principale ispiratore, Syd Barrett. Il gruppo, oltre che da Nick Mason, è composto da Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken.

Dopo i live messi in scena nella Penisola nell’estate 2018 e 2019 la band tornerà nuovamente dalle nostre parti nell’estate 2020 con un concerto il 25 giugno allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino) e uno il 26 giugno al Lucca Summer Festival della cittadina toscana, in Piazza Napoleone.