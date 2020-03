Amy Winehouse onorata con una stella nella Music Walk of Fame: video

La voce di "Rehab", prematuramente scomparsa all’età di 27 anni il 23 luglio 2011, è stata onorata con una stella nella Music Walk of Fame di Londra - inaugurata dagli Who lo scorso 19 novembre nella zona nord di Camden.

Da ieri, 4 marzo, la via londinese ospita una piastrella commemorativa dedicata ad Amy Winehouse, insieme a quelle di altri grandi nomi della musica britannica. La famiglia della cantante si è riunita per partecipare alla cerimonia che si è svolta proprio nella città dove Amy ha vissuto.

Alcune immagini dell’evento sono presentate nel video, riportato di seguito, pubblicato dal New Musical Express e il Daily Mail ha pubblicato diverse fotografie della cerimonia.

“Amy era parte integrante di Camden, e ora è ancora più parte integrante di Camden”, ha commentato il padre Mich Winehouse - presente all’evento insieme alla madre di Amy Winehouse, Janis, da cui ha divorziato nel 1993, e ad altre persone vicine alla famiglia della voce di “Back to black”. Janis ha aggiunto: “Era casa sua, lei doveva essere a casa qui e lo era.”

Alla cerimonia ha preso parte anche il rapper Big Narstie che, come riporta la rivista britannica NME ha detto: “Grazie alla sua musica, Amy Winehouse è parte della cultura inglese.” E ha aggiunto: “Lei era come Aretha Franklin, profonda come l’anima.”

Lo scorso 17 gennaio è stata inaugurata al Grammy Museum di Los Angeles una mostra itinerante, intitolata "Beyond Black – The Style Of Amy Winehouse”, dedicata a Amy Winehouse e che nei prossimi mesi sarà allestita anche in Cile, a Londra e in Irlanda.