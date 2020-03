Francesca Michielin presenta live, in anteprima, ‘Monolocale’ con Fabri Fibra: video

A mezzanotte del 6 marzo uscirà il nuovo singolo della cantante veneta, “Monolocale, con Fabri Fibra, anticipazione del prossimo album di Francesca Michielin, “Feat (Stato Di Natura)”, in arrivo sui mercati il prossimo 13 marzo. Questa sera, 5 marzo, la voce di “L’amore esiste” ha presentato in anteprima la canzone con il rapper marchigiano durante il “Milano Multietnica Set”, prodotto da Vivo Concerti, realizzato presso gli spazi della Triennale di Milano e che i fan hanno potuto seguire da casa su RaiPlay. Il video dell’evento è disponibile sulla piattaforma al seguente indirizzo.

“‘Monolocale’ è stato il primo brano che ho scritto per questo album, e la prima persona a cui ho pensato di proporre il feat. è stata proprio Fabri Fibra”, racconta in una nota stampa Francesca Michielin, spiegando “Monolocale”. “Dopo aver lavorato insieme per ‘Fotografia’ avevamo ancora tante idee e ho voluto coinvolgerlo fin da subito in tutto questo nuovo progetto. Amo la sua visione del rap e lavorare con lui mi ha ispirato moltissimo dandomi la giusta vibe per partire con tutto il nuovo lavoro”.

Fabri Fibra ha aggiunto: “Ho incontrato Francesca Michielin in studio, per ascoltare dei provini da lei cantati e prodotti: sono rimasto subito colpito sia dalla musica che dai testi. Francesca riesce ad esprimersi in maniera molto semplice anche parlando di temi profondi, arrivando a tutti con le sue parole e con il suo stile”.

Il nuovo brano di Francesca Michielin arriva dopo la pubblicazione dei singoli “Cheyenne” con Charlie Charles, “Gange” con Shiva e “Riserva naturale” con i Coma_Cose - anticipazioni dell’ideale seguito di "2640" del 2018 che sarà composto da 11 tracce, ognuna delle quali presenterà una collaborazione con diversi artisti.

La cantante sarà in concerto a Milano il prossimo 20 settembre al Carroponte. I biglietti per il live sono disponibili su TicketOne al prezzo di 31,05 euro più diritti di prevendita.