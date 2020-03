Coronavirus, SIAE: 'Perdite di incassi pari a 23 milioni di euro in una settimana'

Arrivano le prime stime di SIAE sugli effetti del Coronavirus sull'industria dell'intrattenimento italiana. E, come è facile intuire dando un'occhiata al lungo elenco di concerti rinviati, sospesi o annullati, non sono certamente rassicuranti. La spesa al botteghino per eventi di spettacolo ha fatto registrare perdite di incassi pari a 23 milioni di euro per la settimana dal 23 febbraio al 1° marzo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le cifre relative ai singoli settori, precedute tutte dal segno meno, sono le seguenti: 4,1 milioni di euro per quanto riguarda i concerti, 7,3 milioni per quanto riguarda le proiezioni cinematografiche, 7,2 milioni per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, 2,5 milioni per quanto riguarda attività di ballo e 1,8 milioni per quanto riguarda le mostre.

SIAE fa sapere di aver registrato mancati incassi relativi al diritto d'autore pari a 1,7 milioni di euro. Due sono le proposte fatte dalla Società Italiana Autori ed Editori al Governo nel corso dell'incontro tenuto ieri, 4 marzo, al Ministero dei Beni Culturali a Roma tra i rappresentanti della filiera culturale italiana e la sottosegretaria del Mibact Anna Laura Orrico per discutere la serie di provvedimenti straordinari da adottare per far fronte alla crisi generata dall'emergenza sanitaria: "Quella di destinare una parte o tutto l'attuale fondo per la creatività giovanile (il 10% della cosiddetta "Copia privata") agli autori meno noti e che ricevono meno soldi dal diritto d'autore, ai compositori e ai mandatari; e quella di permettere ai produttori discografici e agli organizzatori di concerti di poter usufruire sull'anno successivo, vista l'emergenza, di crediti di imposta sulla base del minor fatturato che avranno quest'anno", spiega il direttore generale Gaetano Blandini.