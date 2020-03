Record Store Day, i dischi in uscita il 18 aprile

In occasione del prossimo Record Store Day, il prossimo 18 aprile gli scaffali dei negozi di dischi si riempiranno di nuove uscite. Sono più di quattrocento le pubblicazione annunciate per la tredicesima edizione della manifestazione, nata per supportare e sostenere i negozi di dischi indipendenti, che quest’anno ha Brandi Carlile come ambasciatrice.

In attesa di scoprire la lista completa di tutti i dischi disponibili nei negozi italiani, che sarà a breve online sul sito recordstoredayitalia.com, sono già stati svelati alcuni titoli.

Oltre alla ristampa in vinile del singolo degli U2 “11 O'clock tick tock” per celebrare i quarant’anni dall’uscita del brano, originariamente pubblicato il 16 maggio 1980 per Island Records, il prossimo 18 aprile saranno pubblicati anche due dischi di David Bowie. Nello specifico arriveranno nei negozi “I'm Only Dancing (The Soul Tour 74)” - contenente registrazioni inedite di concerti americani che si tennero a Detroit e a Nashville nel 1974 - e “ChangesNowBowie” che presenterà nove brani, per la maggior parte acustici, registrati nel 1996 a New York durante le prove per il concerto dell’artista britannico al Madison Square Garden.

Gli scaffali dei negozi accoglieranno anche “A Rooster Says” di Brandi Carlile, contenente due singoli dei Soundgarden (“Black Hole Sun” e “Searching With My Good Eye”) interpretati dalla 39enne cantautrice statunitense. Tra i titoli che saranno pubblicati si segnalano anche “Cleveland Calling” di Rory Gallagher, “10:20” dei Wire, “Palais Des Beaux-Arts 1963” di Thelonious Monk, “Héritage” degli America, “PeteStrumentals 3” di Pete Rock e l’eponimo album della band The Ska (from Jamaica).

Arriveranno nei negozi anche dischi fuori catalogo e ora nuovamente disponibili come “Roger The Engineer” degli Yardbirds e una raccolte con rarità dei Rolling Stones, ovvero “Metamorphosis” e una con materiale degli Who intitolata “Odds and Sods”. Usciranno anche “Orchid” degli Opeth, “The Iron Pot Cooker” di Camille Yarbrough e “Summer Into Winter” di Ben Watt con Robert Wyatt.

Tra i dischi già disponibili su cd che arriveranno per la prima volta in vinile ci saranno “Classic Cash: Hall Of Fame Series” di Johnny Cash, “Drag” di k.d. Lang, “Jazz At Midnight” di Charlie Parker e “Life On The Murder Scene” dei My Chemical Romance. Saranno anche pubblicate le nuove versioni di “Let's Rock” dei Black Keys e “You Can't Do That On Stage Anymore" di Frank Zappa, un album doppio con registrazioni live inedite.

In occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita dell’eponimo album di Elton John, arriverà nei negozi il disco del musicista di Pinner originariamente pubblicato il 10 aprile 1970. Saranno pubblicati anche “Bass Culture” di Linton Kwei Johnson, e “Redemption Songs” di Bob Marley - originariamente pubblicato in "Uprising", ultimo disco pubblicato dal Re del reggae con i Wailers nel 1980. Uscirà anche “The Wall - Live in Berlin” di Roger Waters, a trent’anni dalla sua uscita, oltre che a “Seventeen Seconds” dei Cure, “Surfing The Void” dei Klaxons e “Night Train” dei Keane.

Tra le ristampe italiane che saranno pubblicate il prossimo 18 aprile si segnalano, tra gli altri: “I Mistici dell’Occidente” dei Baustelle, “Sexus et Politica” di Giorgio Gaber, “Good-Bye Indiana” di Ivano Fossati, “Piero Litaliano” di Piero Ciampi e “El Diablo” dei Litfiba. Arriveranno anche “Io Piaccio” di Fred Buscaglione, l'album eponimo della band romana La Batteria e “Pompa” degli Squallor. Tra le novità in uscita ci sono “Nothing is Impossible” dei Dirotta Su Cuba e “May The Goddess Unearth Me” di lumi. Arriverà anche “Héritage” di Andrea Senatore e la raccolta “Blues Case Scenario” del duo folk blues Superdownhome.

Diversi i dischi di colonne sonore che arriveranno nei negozi in occasione del Record Store Day, tra cui “Rams” di Brian Eno, tratto dal film dedicato al designer tedesco Dieter Rams, e “Last Tango in Paris” di Gato Barbieri. Usciranno anche “Metroland" di Mark Knopfler e “Smithereens”, con le musiche di Ryuichi Sakamoto tratte dall’episodio della quinta stagione della serie tv Black Mirror. Ci saranno anche “The Crimson Wing - The Mystery of the Flamingos” dei Cinematic Orchestra e “Mortal Kombat” - disponibili in vinile entrambi per la prima volta.

Saranno inoltre pubblicati diversi 45 giri come, per esempio “Hate It When You Leave” di Keith Richards, “Instant Karma!”di John Lennon & Plastic Ono Band, oltre a quelli di Cat Stevens, Biffy Clyro, Beck remixato da St.Vincent e molti altri.

Tra i boxset in uscita si segnalano “The John Peel Session 1982” dei New Order, “The Essential” di Philip Glass, “The Complete Inconcerated Live” dei Replacements e “Egypt 1971” di Sun Ra.