Foo Fighters, ecco il video integrale di un concerto del 1995: guarda

Era il 4 marzo 1995 e la band capitanata da Dave Grohl portò in scena al Velvet Elvis Arts Lounge Theater di Seattle uno dei suoi primi concerti. I Foo Fighters, dopo il debutto live avvenuto il 19 febbraio 1995 in occasione del Keg party al Marine Store di Seattle - come ricordato dal gruppo qualche settimana fa - si esibirono dal vivo per il loro primo concerto in pubblico il 23 febbraio dello stesso anno al Jambalaya Club di Arcata, in California. Successivamente, il 3 marzo 1995, il già batterista dei Nirvana e la sua band andarono in scena al Satyricon, un nightclub a Portland (Oregon, Stati Uniti), prima di tornare a Seattle e mettere a segno il quarto live della loro carriera.

Venticinque anni dopo su YouTube è disponibile il video integrale del concerto che vide Grohl e compagni suonare al Velvet Elvis Arts Lounge Theater. La clip è stata caricata in streaming dal canale del sito web FooFightersLive.com, che raccoglie comunicazioni sui Foo Fighters e principalmente informazioni relative alle loro esibizioni dal vivo.

Gli stessi Foos, che quest’anno celebrano venticinque anni di carriera, hanno condiviso sui propri canali social il video del concerto. Come si legge nella didascalia su YouTube, il filmato del live, mai emerso finora, è stato realizzato da Travis Stanley e Ryan Fox ma il file originale non presentava l’audio a causa di un errore tecnico riscontrato in fase di registrazione. Per realizzare la clip, riportata di seguito, è stato quindi necessario servirsi di una seconda sorgente audio. Il risultato finale - seppur presenti qualche imperfezione di sincronizzazione dell'audio con il video - è frutto del lavoro di trasferimento dei file e di montaggio effettuato da Nick Serra, Rob Landis e FooFightersLive.com.

Caricamento video in corso Link

Come accaduto durante gli spettacoli precedenti, il 4 marzo 1995 - riporta FooFightersLive.com, dove è possibile prendere visione di alcune fotografie scattate durante il concerto e di uno scatto della scaletta scritta a mano da Grohl - i Foo Fighters portarono in scena uno show di circa 45 minuti, dal momento che per quei primi live la band aveva deciso di non presentare dal vivo tutto il suo materiale.

In attesa dei dettagli del nuovo lavoro discografico della formazione di Seattle, ideale seguito dell’album “Concrete and gold” del 2017, recentemente i Foo Fighter hanno presentato alcune iniziative per festeggiare i venticinque anni di carriera della band. Dopo aver annunciato il "Van tour 2020”, una serie di concerti che vedrà il gruppo andare in scena nelle città americane in cui fece tappa il tour del 1995, i Foos hanno rivelato le informazioni del DC Jam, festival che si svolgerà a Washington D.C. il prossimo 4 luglio.

Grohl e soci porteranno la loro musica anche in Italia in occasione del concerto che si terrà il prossimo 14 giugno a Milano.

Ecco la scaletta del concerto dei Foo FIghters andato in scena il 4 marzo 1995:

Butterflies

Winnebago (Late! cover)

Floaty

Big Me

Wattershed

For All the Cows

I'll Stick Around

Alone + Easy Target

Podunk

Exhausted