Antonello Venditti: rinviato il concerto al Pala Invent di Jesolo

Anche il concerto di Antonello Venditti al Pala Invent di Jesolo del 'Sotto il segno dei Pesci the Anniversary Tour', originariamente previsto per il 29 febbraio, e già riprogrammato per la nuova data del 20 marzo, in seguito al nuovo Decreto Ministeriale per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus, viene rinviato ulteriormente a sabato 16 maggio, sempre al PalaInvent di Jesolo.

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Tutte le informazioni su www.azalea.it e www.ticketone.it.