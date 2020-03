Carl Palmer’s ELP Legacy annuncia il tour europeo

I Carl Palmer ELP’s Legacy hanno annunciato un tour di 29 date in Europa. Il sito della band riporta che i live celebreranno il 50esimo anniversario degli Emerson, Lake & Palmer e avranno inizio al Teatro Deledda a Paulilatino, in provincia di Oristano, il primo aprile per concludersi al Colchester Arts Centre il prossimo 8 giugno.

Dichiara il batterista Carl Palmer:

“Siamo estremamente entusiasti di tornare ad esibirci di Europa e in Inghilterra. Suoneremo molte hit degli ELP e abbiamo aggiunto anche alcune sorprese. Ora, con la voce su molte canzoni, diamo una nuova dimensione allo spettacolo che abbiamo fatto in passato. Abbiamo iniziato l'anno scorso e la risposta è stata a dir poco eccezionale.”

Un ampio documentario sugli Emerson, Lake & Palmer intitolato 'You Were Meant To Be Here' è attualmente in fase di lavorazione e dovrebbe essere pubblicato nel 2021.

Il mese scorso, è stato rivelato che il brano “Karn Evil 9”, incluso nel quinto album degli ELP “Brain Salad Surgery” pubblicato nel 1973, è destinato a diventare un film di fantascienza. La Radar Pictures si è infatti assicurata i diritti per trasformare la canzone in un film.

Come potete notare vengono annunciati anche dei concerti italiani le cui date, però, entrano in collisione con l'ordinanza emanata dal governo che prevede la sospensione di eventi e spettacoli di qualunque natura fino al 3 aprile.

Calendario:

Apr 01: Paulilatino Teatro Deledda, Italy

Apr 02: Rome Locanda, Italy

Apr 03: Lugagnano Il Giardino, Italy

Apr 04: Lugagnano Il Giardino, Italy

Apr 05: ReichenbachArt Rock, Germany

Apr 07: Bonn Harmonie, Germany

Apr 08: Palenberg Outbaix 2.0 - Ubach, Germany

Apr 09: Bree Ragnarock, Belgium

Apr 10: Drachten Iduna, Netherlands

Apr 11: Vlaardingen Kroepoekfabriek, Netherlands

Apr 14: Olomouc S-Club, Czech Republic

Apr 15: Kosice Kolosseum, Slovakia

Apr 16: Vienna Reigen Live, Austria

Apr 17: Broumov Klub Eden, Czech Republic

Apr 18: Rutesheim Uhlenspiegel, Germany

Apr 20: Budapest A38, Hungary

Apr 21: Nove Mesto Blue Note, Slovakia

Apr 23: Santiago de Compostela Sala Capitol, Spain

Apr 24: Vigo Sala Rougue, Spain

Apr 25: Coruña Sala Inn Club, Spain

May 27: Canterbury Westgate Hall, UK

May 28: London Under the Bridge, UK

May 30: Hessle Town Hall, UK

May 31: Holmfirth Picturedrome, UK

Jun 03: Milton Keynes The Stables, UK

Jun 04: Norwich Epic Studios, UK

Jun 06: Gateshead The Sage, UK

Jun 07: Leeds Brudenell Social Club, UK

Jun 08: Colchester Arts Centre, UK