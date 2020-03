Concerti, Willie Peyote posticipa le date di Roma e Firenze

Dopo avere spostato, nei giorni scorsi, gli appuntamenti dal vivo precedentemente programmati a Milano e Bologna - rischedulati, rispettivamente, per il 6 e 7 aprile all'Alcatraz e per il 14 e 15 aprile all'Estragon - ora il rapper piemontese si vede costretto, alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, a rinviare anche le date di Firenze e Roma previste in un primo tempo per il 12 e il 13 marzo.

Queste le nuove date, che sostituiscono le precedenti:

04 maggio @ TuscanyHall, Firenze

05 maggio @ Atlantico, Roma

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. I biglietti del 12 marzo sono validi per il 5 maggio all’Atlantico Live di Roma, mentre i biglietti del 13 marzo sono validi per il live del 4 maggio al TuscanyHall di Firenze.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.