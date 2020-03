Ozzy Osbourne: "Brian è bravo, ma io preferisco Bon Scott"

L'ex frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne ha parlato con Broken Record Podcast, durante la conversazione, tra gli argomenti toccati, ha anche espresso la sua opinione sulla rock band australiana degli AC/DC, in particolar modo sui loro cantanti.

Questo il pensiero di Ozzy:

“Adoro gli AC/DC, sono stati grandi. Bon Scott era un grande cantante. Voglio dire, Brian (Johnson, il cantante che ha preso il posto di Scott dopo la sua morte) è bravo, ma io preferisco Bon. Aprirono per i Black Sabbath nel 1971, credo, a Sydney, in Australia. Angus suonò in maniera semplice, questo è quello che mi piace di loro: nessuno è meglio di Angus Young per quel ritmo. Potresti muovere la testa tutto il giorno e tutta la notte e non stufarti mai. Si sono fatti il culo. Quando ero nei Sabbath dicevo sempre, 'Perché non proviamo a fare un fottuto riff danzabile?'”.