David Bowie: in vendita il pub dove venne girato il video di "Let's Dance"

E' stato messo in vendita il pub australiano dove venne girato nel 1983 il video della canzone “Let's Dance” di David Bowie.

Il nome di questo pub è Carinda Hotel ed è sito nella cittadina di Carinda, nel nuovo Galles del Sud, la regione che ha come capitale Sydney, come riporta The Music, il locale è in vendita a 220.000 dollari australiani, al cambio circa 130.000 dei nostri euro.

A quanto dice lo spot che pubblicizza la vendita, il punto del muro contro cui si è appoggiato David Bowie nel video – che si può vedere qui sotto – 'non è cambiato da allora'.

Quando la notizia della vendita del pub è stata condivisa su Facebook, nei commenti alcune persone hanno espresso tutta la loro preoccupazione per il fatto che l'annuale tributo al musicista inglese chiamato 'Let's Dance Carinda', probabilmente non avrebbe più avuto luogo.

Il video della title track dell'album pubblicato da David Bowie nel 1983, diretto da David Mallet, venne realizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul razzismo sistemico presente verso gli indigeni australiani. Come ebbe a dire lo stesso Bowie a Rolling Stone nel 1983:

"Il messaggio che (i video di “Let's Dance" e "China Girl”) hanno è molto semplice: è sbagliato essere razzisti!".

Inoltre dell'Australia Bowie disse:

"Per quanto ami questo paese, è probabilmente uno dei posti al mondo più intolleranti dal punto di vista razziale, bene in linea con il Sudafrica. Voglio dire, al nord, c'è un'intolleranza incredibile."

Per chi fosse interessato all'acquisto, il Carinda Hotel si compone di un "grande bar con birra alla spina, nonché due fresche sale; una zona cucina con un grande aspiratore per il grill, congelatori e frigoriferi; sei locali interni collegati alla parte posteriore dell'edificio e tre stanze all'interno della proprietà; servizi igienici interni ed esterni e delle abitazioni nella parte posteriore”.

“China Girl”, canzone scritta da Bowie insieme a Iggy Pop nel 1977, venne pubblicata lo stesso anno da Iggy Pop per il suo album “The Idiot”. Bowie la riprese per "Let's Dance" nel 1983.

