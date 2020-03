Francesco Bianconi (Baustelle) entra nel roster BMG

Il frontman dei Baustelle ha firmato un accordo discografico ed editoriale con BMG ed è con loro che in primavera Francesco Bianconi darà alle stampe il suo primo album solista, realizzato in collaborazione con Ponderosa Music Records. “Siamo davvero fieri dell’arrivo di Francesco Bianconi, un artista a tutto tondo e dalla creatività unica e riconoscibile, sia come interprete sia come autore e compositore”, ha commentato il Managing Director di BMG in Italia Dino Stewart, proseguendo: “Siamo elettrizzati al pensiero di cominciare un percorso insieme, che nei nostri auspici sarà lungo e ricco di soddisfazioni”.

La voce di “Charlie fa surf” promuoverà la sua fatica solista con un tour in partenza il prossimo mese di maggio: tutte le date le trovate qui.

Il cantautore e scrittore – Bianconi ha scritto due romanzi e i testi del libro fotografico “I musicisti arrivano già stanchi negli hotel” – toscano è autore non solo dei brani dei Baustelle, la band che l’artista condivide con Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, ma anche di brani di interpreti come Irene Grandi, Noemi, Paola Turci, Anna Oxa e altre.