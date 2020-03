Lauryn Hill dal vivo in Italia la prossima estate

Lauryn Hill, recentemente tornata di scena con il suo featuring nel brano di Pusha T “Coming Home” e con il brano solista “Guarding the Gates” parte della colonna sonora di “Queen & Slim”, si esibirà in Italia la prossima estate. Il live dell’ex Fugees è previsto per il 29 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma all’interno del Roma Summer Fest e fa parte del tour dell’artista R&B destinato a fare tappa anche in alcune città americane, britanniche ed europee.

I biglietti per il concerto romano del 29 luglio potranno essere acquistati a partire dalle ore 12:00 di venerdì 6 marzo su TicketOne.

Lauryn Noelle Hill, classe 1975, ha pubblicato il suo primo e a oggi unico album solista, “The Miseducation of Lauryn Hill”, nel 1998. Nel 2020 l’artista ha dato alle stampe il live “MTV Unplugged No. 2.0”.