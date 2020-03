Concerti, Niall Horan: due live in Italia

Farà tappa anche in Italia il “Nice to Meet Ya Tour 2020” dell’ex One Direction Niall Horan, che porterà la sua tournée all’Unipol Arena di Bologna l’11 novembre e al Mediolanum Forum di Assago il 12 novembre.

I biglietti per i due concerti italiani saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 su Ticketone e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Il tour del cantautore irlandese promuoverà il prossimo album di Niall Horan, “Heartbreak Weather”, in uscita per Capitol Records/Universal Music il 13 marzo, a circa tre anni di distanza dal precedente “Flicker”. Horan ha presentato così il disco in una nota stampa: “Quando ascolto un album, mi piace sentirlo dall’inizio alla fine. Con questo mio nuovo disco volevo raccontare la storia che avevo nella mia testa e far si che le persone fossero catturate da uno storytelling vero e proprio e spinte a non saltare nemmeno una traccia. Stavo pensando a come creare un disco che fosse diverso da ciò a cui siamo abituati….volevo scrivere canzoni da prospettive diverse”.

I primi tre singoli del disco sono già stati anticipati da Niall Horan. Si tratta di "Nice to Meet Ya", "Put a Little Love on Me" e "No Judgement", usciti tra il mese di ottobre 2019 e lo scorso mese di febbraio. Alla realizzazione dell’album, il secondo per l’artista, hanno preso parte i produttori Jamie Scott, Daniel Bryer, Julian Bunetta e Tobias Jesso Jr..