Lady Gaga, le prime date del tour di ‘Chromatica’

Lady Gaga ha annunciato sul suo sito web e sui suoi social le prime date del tour a supporto del suo prossimo album, "Chromatica", in uscita il 10 aprile 2020. La tournée, battezzata “The Chromatic Ball”, prevede al momento sei date, della quali due in Europa e quattro in Nord America: la popstar statunitense si esibirà a Parigi il 24 luglio, a Londra il 30 luglio, a Boston il 5 agosto, a Toronto il 9 agosto, a Chicago il 14 agosto e a East Rutherford, nel New Jersey, il 19 agosto. Non è chiaramente escluso – anzi, è probabile – che Stefani Joanne Angelina Germanotta nei giorni a venire annunci nuovi appuntamenti dal vivo. I live della cantante vanno ad aggiungersi alla sua residency a Las Vegas, che riprenderà il via, con una decina di date ancora, il prossimo mese di aprile.

"Chromatica" sarà il sesto album in studio di Lady Gaga, ideale seguito del precedente “Joanne”, datato 2016. Il disco, che l’artista ha definito “un modo per parlare di inclusività”, è stato anticipato dal singolo “Stupid Love”, diffuso dalla cantante lo scorso 28 febbraio. Il brano – che se vi fosse sfuggito trovate qui – fa seguito alle canzoni legate al film “A Star is Born” di Bradley Cooper ed è quindi il primo per l’artista, dai tempi di “Joanne”, a non essere legato alla colonna sonora di un film.

Tolta la residency a Las Vegas, inaugurata nel 2018 e raccolta sotto il nome "Lady Gaga Enigma", l’ultimo tour della voce di “Bad Romance” è stato il “Joanne World Tour”, una cinquantina di show messi in scena dall’artista tra il 2017 e il 2018. Dopo le date in Nord America Lady Gaga si era spostata, all’inizio del 2018, nel Vecchio Continente, dove ha fatto tappa anche il Italia il 18 gennaio al Forum di Assago, Milano: qui la nostra recensione e la scaletta del live.