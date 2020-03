Le Dixie Chicks sono tornate, la prima canzone in 14 anni: ascolta ‘Gaslighter’

Promessa mantenuta. Le Dixie Chicks avevano annunciato la scorsa estate il loro ritorno di scena con la pubblicazione del loro primo album in 14 anni, ovvero dai tempi di "Taking the Long Way" del 2006. Da oggi il disco, in uscita per Columbia Records il primo maggio prossimo, ha un singolo apripista, il brano “Gaslighter”, un primo assaggio di come potrebbe suonare l’ottavo album del gruppo statunitense composto da Martie Erwin Maguire, Emily Erwin Robison e Natalie Maines. Potete ascoltare la canzone, accompagnata dal suo video, qui:

Come anticipato dal terzetto texano il disco, intitolato anch’esso “Gaslight”, sarà composto interamente da materiale inedito e coinvolge il produttore, già al lavoro con artiste come Taylor Swift e Lorde, Jack Antonoff. In un’intervista concessa al podcast Spiritualgasm le Dixie Chicks hanno raccontato che l’album sarà molto più “personale e autobiografico” rispetto al precedente "Taking the Long Way”. Natalie Maines ha poi spiegato come il disco sia stato condizionato anche al recente divorzio della cantante dall’attore Adrian Pasdar. Quanto poi al titolo del primo singolo estratto, la title track “Gaslight”, Maines ha spiegato, ai microfoni di Beats 1 Radio: “È stata la prima canzone che abbiamo scritto con Jack Antonoff. All’epoca pensavano che avremmo scritto con diverse persone e avremmo avuto diversi produttori e l’abbiamo scritto con lui e ragionavamo nei termini ‘lui ha bisogno di produrla e questo ha bisogno di essere il suono di questo album’”. E infine: “È stata una canzone molto divertente dalla quale partire”.